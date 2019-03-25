Самые популярные франшизы в Беларуси – магазины сладостей и алкоголя

Новости Беларуси. Франшизы белорусских производителей сладостей и алкоголя лидируют в рейтинге самых востребованных бизнесов по версии ассоциации «Белфранчайзинг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство поступающих запросов – приобретение франшизы стоимостью до 25 тысяч долларов. Это средняя сумма, за которую можно купить готовый бизнес известного белорусского бренда. Привезти в Беларусь международную франшизу стоит в десятки раз больше.

Сегодня в Беларуси работают 85 франшиз, представляющих практически все направления бизнеса. Подобрать подходящую для себя можно на любой бюджет – цены на готовый бизнес стартуют от 1000 и заканчиваются миллионами рублей.