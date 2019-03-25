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Минтранс предложил сократить срок подтверждения соответствия авто нормам ЕКМТ до 1 дня

25 марта 2019 17:08
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Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает сократить сроки подтверждения соответствия транспортных средств техническим нормам Европейской конференции министров транспорта, а также выдачи международных сертификатов их техосмотра с трех дней до одного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соответствующего постановления уже подготовлен Минтрансом. Принятие данного решения позволит сократить простои транспортных средств международных автомобильных перевозчиков при проведении административных процедур.

Больше новостей экономики за 25 марта здесь.

# Государственная граница Беларуси # Экономика

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