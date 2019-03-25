Минтранс предложил сократить срок подтверждения соответствия авто нормам ЕКМТ до 1 дня

Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает сократить сроки подтверждения соответствия транспортных средств техническим нормам Европейской конференции министров транспорта, а также выдачи международных сертификатов их техосмотра с трех дней до одного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект соответствующего постановления уже подготовлен Минтрансом. Принятие данного решения позволит сократить простои транспортных средств международных автомобильных перевозчиков при проведении административных процедур.