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Самые богатые люди в мире потеряли за 2022 год почти 2 триллиона долларов

23 декабря 2022 14:57
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В 2022 году богатейшие люди мира потеряли без малого 2 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поубавилось и самих миллиардеров – 148 человек вылетели из обоймы.

Самые богатые люди в мире потеряли за 2022 год почти 2 триллиона долларов-1

Акции Amazon и Alphabet рухнули почти наполовину. В минусе на 27 % Microsoft. Наибольшие потери понесли американские миллиардеры: в совокупности они потеряли 660 миллиардов долларов. За ними – китайские с примерно такими же потерями. Российские миллиардеры лишились в общей сложности 150 миллиардов долларов.

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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