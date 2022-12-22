Новости экономики на РТР-Беларусь за 22.12.2022

Сколько новых импортозамещающих проектов планируется создать в Беларуси? Каковы результаты рекордных экспортных торгов на товарной бирже? И в каких уголках мира в 2022 году чаще всего можно было встретить белорусских туристов? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

В Беларуси идет разработка восьми новых импортозамещающих проектов Средства на них планируется направить из российского специального кредита. Всего займ соседней страны превышает 100 миллиардов российских рублей. Эти деньги направлены на развитие импортозамещающих производств. С тех пор уже согласованы 12 проектов на общую сумму 850 миллионов долларов, а судьба оставшихся средств решается с партнерами из России. Новые производства будут выпускать автокомпоненты, станки, инструменты и другую продукцию. Часть кредита планируется освоить в рамках гражданских проектов, еще около 200 миллионов долларов вложат в оборонную промышленность, в частности в разработку микроэлектроники.

Древесина – одна из самых популярных групп товаров на Белорусской универсальной товарной бирже Здесь прошли рекордные торги пиломатериалами в Китай. За одну специальную экспортную сессию продано более 62 тысяч кубометров древесины. Общая сумма сделок превысила 12 миллионов долларов в эквиваленте. Участниками торгов стали три белорусских продавца и тринадцать зарубежных компаний. На бирже отметили высокий уровень конкуренции на торгах: за некоторые позиции боролись по три-четыре претендента. Специальные сессии проводятся на БУТБ уже два года при поддержке Минлесхоза. Их особенность в том, что цена лота предусматривает стоимость доставки до пункта назначения. Свои товары на таких торгах предлагают не только подведомственные, но и частные деревообработчики. Таким образом стимулируется экспорт и наращивается выручка.

Куда в этом году чаще всего летали отдыхать белорусы? Статистикой поделился онлайн-поисковик авиабилетов. Рейтинг самых популярных направлений возглавила Россия. Ее соседки в топ-3 – Турция и Грузия. Кроме того, часто приобретались билеты в Казахстан, Армению, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты. Главным городом прилета белорусов, как и год назад, стала Москва. Чуть реже посещали Санкт-Петербург и Стамбул. В десятку главных мест притяжения наших соотечественников вошли также Тбилиси, Ташкент, Баку, Анталья, Ереван, Калининград, Адлер и Сочи. Эксперты портала отметили, что в целом в уходящем году наши белорусы путешествовали за рубеж чаще, чем в прошлом. Число поисковых запросов увеличилось в 2,5 раза, а бронировали билеты вдвое чаще по сравнению с 2021-м. Зафиксировано также увеличение средней стоимости авиабилетов на топовые международные направления, а летать в Россию стало дешевле. И о курсах валют, установленных Нацбанком.