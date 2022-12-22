Беларусь и Россия начнут формировать единую промышленную политику

Беларусь и Россия до конца года планируют подписать соглашение о единой промышленной политике. Проект одобрен правительством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единая промышленная политика – это в том числе объединение технологий, производств и создание транснациональных хозяйственных структур. Недавно было подписано соглашение о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Российские и белорусские предприятия, получили право закупать комплектующие друг у друга с учетом субсидирования. Уже в начале будущего года Беларусь планирует начать выпуск продукции по совместным с Россией импортозамещающим проектам.

Напомним, ранее было подписано межправительственное соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 миллиардов российских рублей на развитие импортозамещающих проектов. 12 проектов уже утверждены Россией, в проработке – еще 8. Совместные проекты позволят заместить критически важный для экономики импорт из западных стран.

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