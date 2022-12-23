Новости экономики за 23.12.2022

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской.

Подешевеют ли кредиты для физлиц? Нацбанк пересмотрел риски в сторону уменьшения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприниматели смогут перейти на особый режим налогообложения. Какие ставки? И почему важно уже сегодня начинать аккумулировать ценовые данные по ключевым товарным позициям на биржах стран СНГ?

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Единая база биржевой информации может быть создана в СНГ. Странам Содружества необходимо вместе внедрять передовые механизмы биржевой торговли. В Санкт-Петербурге прошло заседание Комитета по товарным рынкам при Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств. У биржи есть несколько главных задач: наполнение внутреннего рынка, справедливое ценообразование и продвижение продукции на экспорт. В условиях санкций на первый план выходит помощь предприятиям. По мнению представителей биржевого сообщества, снятие торговых барьеров и установление равных «правил игры» для участников биржевых торгов позволит увеличить объемы трансграничного товарооборота. Поэтому так важно уже сегодня начинать аккумулировать ценовые данные по ключевым товарным позициям на биржах стран СНГ.

ЕДИНАЯ БАЗА БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА В СНГ

МНС: С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПЕРЕЙТИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОСОБЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Министерство по налогам и сборам напоминает, что с 1 января предприниматели могут перейти на дополнительный особый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход». Фиксированная ставка в 10 % установлена независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юрлицами. При работе с белорусскими субъектами хозяйствования – 10 % при доходе не более 60 тысяч рублей, если выше – 20 %. Самостоятельно рассчитывать сумму налога плательщикам не нужно. Применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление налоговых деклараций.

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