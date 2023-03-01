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С 1 марта уменьшилась ставка рефинансирования. Что это значит?

01 марта 2023 07:16
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Новости Беларуси. Нацбанк сократил ставку рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второе снижение с начала 2023 года. С 1 марта показатель уменьшился на 50 базисных пунктов и составил 11 % годовых. Такое решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси.  

С 1 марта уменьшилась ставка рефинансирования. Что это значит?-1

Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Кроме того, в январе сохранился приток рублевых средств населения в банки. От этого показателя зависят все остальные ставки в экономике. Например, те, по которым банки выдают кредиты. Чем меньше ставка рефинансирования, тем более доступны деньги для населения и бизнеса.  

С 1 марта уменьшилась ставка рефинансирования. Что это значит?-4

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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