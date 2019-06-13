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Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС

13 июня 2019 17:04
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Новости Беларуси. Титул «Лучший сахарный завод ЕАЭС» еще на год остается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведены итоги ежегодного конкурса, в котором за это почетное звание боролись более 70 предприятий.

Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС-1

Сахарорафинадный комбинат из Минской области получил титул лучшего в ЕАЭС-3

Главными критериями оценки были результаты их деятельности и производственные показатели. В условиях такой плотной конкуренции первое место занял сахарорафинадный комбинат из Минской области.

Таким образом, сладкое первенство снова за отечественными производителями. В 2018 году победителем конкурса стало аналогичное предприятие из Городеи.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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