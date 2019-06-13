Нацбанк Беларуси разработал концепцию базового счёта для физлиц

Новости Беларуси. Национальный банк разработал концепцию базового счета для физических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это текущий счет гражданина, который поможет создать условия для самостоятельного выбора банка, в котором удобнее всего обслуживаться, при этом исключит дополнительные необоснованные расходы.

Базовый набор услуг будет бесплатным. Подобный выбор создаст условия для ухода от так называемого «зарплатного рабства», когда человек вынужден пользоваться услугами того банка, в котором обслуживается его предприятие.

Предполагается, что доступ к базовому счету обеспечат с помощью карточки национальной платежной системы. Она будет выдаваться бесплатно.