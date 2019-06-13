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Нацбанк Беларуси разработал концепцию базового счёта для физлиц

13 июня 2019 17:04
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Новости Беларуси. Национальный банк разработал концепцию базового счета для физических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это текущий счет гражданина, который поможет создать условия для самостоятельного выбора банка, в котором удобнее всего обслуживаться, при этом исключит дополнительные необоснованные расходы.

Нацбанк Беларуси разработал концепцию базового счёта для физлиц-1

Базовый набор услуг будет бесплатным. Подобный выбор создаст условия для ухода от так называемого «зарплатного рабства», когда человек вынужден пользоваться услугами того банка, в котором обслуживается его предприятие.

Предполагается, что доступ к базовому счету обеспечат с помощью карточки национальной платежной системы. Она будет выдаваться бесплатно.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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