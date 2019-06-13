Новости экономики за 13.06.2019

Беларусь занимает лидирующую позицию в Восточной Европе по внедрению цифровых финансовых услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал один из руководителей Альянса за финансовую доступность на форуме высокого уровня, который прошел 13 июня в Раубичах под Минском.

Новости Беларуси. Зачем Нацбанк разработал концепцию базового счета для физических лиц, как Минздрав будет контролировать цены на лекарства? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Около полусотни представителей центральных банков и организаций стран-участниц альянса обсудили дальнейшую стратегию совместной деятельности по распространению финансовых услуг.

Альянс за финансовую доступность – это международное объединение, которое ставит перед собой цель содействовать развитию национальных систем, обслуживающих все категории граждан, включая малообеспеченных. Его членами являются центробанки более 90 стран мира.

Сейчас организация работает над тем, чтобы дать доступ к банковским услугам людям, у которых его нет. А таких по всему миру насчитывается более полутора миллиардов.

ИНФОРМАЦИЮ О ВЫСОКИХ ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА МОЖНО БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

Минздрав будет выявлять необоснованное завышение цен на лекарства, в том числе с помощью интернета. Глава ведомства поделился планами создания онлайн-платформы, на которой каждый человек сможет пожаловаться на излишне дорогие препараты.