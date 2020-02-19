«С Юго-Восточной Азией работать через нас». Как будет развиваться сотрудничество Беларуси и Архангельской области

Новости Беларуси. ПВТ, МАЗ, Белорусская торгово-промышленная палата – это лишь некоторые локации, которые посетила делегация Архангельской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между нашей страной и этим регионом работает соглашение о экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве. А 19 февраля поставлены подписи под очередными важными документами. О теплых отношениях с самым развитым регионом русского севера – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

О фейковых войнах на прошлой неделе глава государства предупреждал на совещании с госСМИ. «Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси А уже на этой вассальные Telegram-каналы стращают ухудшением региональной интеграции между Беларусью и Россией. Но реальность совсем другая. Сюда, в Белорусскую торгово-промышленную палату, не зарастает тропа представителей российских регионов.

Встреча в локациях минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. А до обеда был подписан план на два ближайших года на втором заседании рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Архангельской областью России. С белорусской стороны ее возглавляет глава Беллесбумпрома. Но наши регионы объединяет не только лес.

Иван Кулявцев, министр экономического развития Архангельской области России:

То, что производится в Республике Беларусь, во многом состоит из тех комплектующих, которые делаются в Российской Федерации. И у нас есть уже достаточно хороший режим сотрудничества между компаниями из Архангельской области и партнерами с белорусской стороны.

Переговоры в правительстве и с губернатором центрального региона. Из этой поездки российская делегация вернется с договоренности и контрактами на поставку дорожной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Ждут в Архангельске наших инженеров и строителей. Наши материалы. Возможно, будем строить школу и уже точно вместе производить топливные торфяные брикеты.

Закономерно, что в холодильнике министра экономразвития – белорусская молочка. Приятно удивляет другое: регион, который называют крупнейшей российской лесопилкой, импортирует из Беларуси мебель. В Архангельском крае «трех морей» знают и любят рыбу, произведенную в белорусском городе над Бугом. Семь футов под килем здешнее правительство обещает и для логистических компаний Беларуси.

Максим Заборский, директор Агентства регионального развития Архангельской области России:

Нужно уже уходить от поставки товаров, работ и услуг белорусской стороны, ровно как и приходить на нашу территорию и пытаться на нашей территории зарабатывать. И мы готовы эту возможность предоставить. Мы исторический портовый город, и тут возможности, если есть опыт работы у белорусской стороны с Юго-Восточной Азией, работать через нас. Потому что по Северному морскому пути логистика в полтора раза быстрее и дешевле.

Регион вмещает в себя территорию десяти Швейцарии. И здесь для белорусского бизнеса открыты двери и подготовлены преференции. Евгений Пустовой:

Русский север для белорусов предлагает тепличные или, правильнее, равные условия. А всякие инсинуации по поводу руки центра у субъектов федерации вызывает только улыбку.

Иван Кулявцев:

На самом деле летели мы сюда через Санкт-Петербург, обратно – через Москву. Это удобные хабы для того, чтобы наши регионы комфортно сотрудничали с Республикой Беларусь.