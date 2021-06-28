Роман Головченко: после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном очень динамично развивается

Новости Беларуси. Из Нур-Султана с весомым пакетом контрактов и договоренностей. Результат работы белорусской правительственной делегации таков, что по итогам года партнеры намерены достичь товарооборота в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Беларусь испытывает глубокие дружеские чувства к Казахстану. Мы всегда были союзниками, партнерами. Человеческий фактор является очень важным для развития и деловых отношений. Поэтому мы рады констатировать, что после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество очень динамично развивается.
А вот конкретные проекты и их реализацию обсудили во время встречи глав правительств двух стран. Переговоры прошли в присутствии делегаций. По итогам подписано соглашение о поставках нефти. Объемы и сроки в ближайшее время согласуют предприятия.
Крупные контракты заключили и производители техники. МТЗ отправит в Казахстан 590 тракторов на сумму свыше 10 миллионов долларов. В центре внимания и вопрос транспортного сообщения между странами. Стороны договорились об увеличении авиарейсов. В целом, Минск и Нур-Султан отмечают позитивную динамику в торгово-экономических отношениях.
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