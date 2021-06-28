Роман Головченко: после периода пандемии торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном очень динамично развивается

Новости Беларуси. Из Нур-Султана с весомым пакетом контрактов и договоренностей. Результат работы белорусской правительственной делегации таков, что по итогам года партнеры намерены достичь товарооборота в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии торгово-экономического диалога шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.