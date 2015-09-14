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С начала лета количество товаров, не допущенных на рынок Беларуси, увеличилось в полтора раза

14 сентября 2015 13:29
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Новости Беларуси. Некачественным продуктам теперь еще сложнее попасть на белорусские прилавки. С начала лета количество товаров, не допущенных на рынок страны, увеличилось в полтора раза. Это связано со вступлением в силу Указа Президента о надзоре за безопасностью и качеством продукции.

В результате у многих госструктур значительно расширились полномочия. Появилась возможность не только запрещать ввоз, но и изымать партии некачественного товара.

Только Министерство торговли за несколько месяцев 2015 года приостановило работу около полутысячи объектов. Подавляющее большинство из них после устранения недочетов снова были открыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Указ нам дал возможности работать более эффективно, запрещать большие партии продукции, которые у нас обращаются в Республике Беларусь с нарушением требований технического регламента Таможенного союза.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли # Сергей Ивлев

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