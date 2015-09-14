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Экспозицию Белорусской атомной электростанции представили 14 сентября в Вене

14 сентября 2015 10:25
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Новости Австрии. Экспозицию Белорусской атомной электростанции представили 14 сентября в Вене. Там открылась 59-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

К Национальному выставочному стенду Беларуси внимание особое. Наша страна впервые реализует у себя атомные проекты.

Основная цель нынешней презентации – продемонстрировать мировому сообществу ход реализации нашей ядерной энергетической программы.

Экспозиция БелАЭС подробно рассказывает об основных этапах строительства станции, создаваемой в Островце производственной и социальной инфраструктуре. В центре внимания также вопросы экологии и подготовки специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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