С начала 2013 года убытки ОАО «Речицадрев» составили около 50 миллиардов рублей

Новости Беларуси. Наведение порядка в белорусской деревообработке — в центре внимания. Межведомственная комиссия во главе с председателем Комитета госконтроля сегодня работала в Речице. На местном деревообрабатывающем предприятии до сих пор не заработал в полной мере ни один из проектов по модернизации производства. «Речицадрев» несёт миллиардные убытки. Между тем, проблема порой в том, что не могут договориться предприятия одного ведомства.

На предприятии «Речицадрев» складывается впечатление, что его решили построить в авральном режиме заново. Одновременно в цехах происходит наладка нового оборудования, здесь на территории развернуты работы, которые поражают своими масштабами.

К глобальному благоустройству заводской территории приступили, как говорится, всем миром. Красят, пилят, рубят, вывозят мусор и разбивают газоны люди самых разных профессий - одновременно более тысячи человек. Помогать в наведении порядка предприятию взялись и районные, и областные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель КГК РБ:

Это, наверное, первый случай, когда местные органы государственного управления очень массово и большими силами вошли в реализацию вместе с предприятиями, которые модернизируются, этих проектов. И результаты, буквально, за дни изменяются. Это говорит о том, что не такой уж неподъемный кусок работы – навести порядок.

Правда, благоустройство не отменяет главного - модернизации самого производства. А с этим в Речице беда: ни один из проектов в полной мере до сих пор так и не заработал. Например, цех ламинирования плит ДСП включили на полчаса - показать гостям. Линия работает, да ламинировать нечего.

Устаревшее собственное производство плит ДСП в Речице демонтировали, сроки ввода нового не раз переносили. Вопрос мог быть решён в рамках концерна «Беллесбумпром», необходимое сырьё есть в Ивацевичах, но договориться предприятиям одного и того же ведомства не удалось.

Алексей Фролов, начальник управления КГК Гомельской области:

В первую очередь концерн должен был проводить и направлять кадровую политику по руководству предприятия. Здесь, на «Речицадрев», в ходе проведения модернизации сменилось пять руководителей. Это тоже говорит о чём-то – отсутствует роль концерна.

В результате промашек в модернизации и различных форс-мажоров с начала года чистые убытки ОАО «Речицадрев» составили около 50 миллиардов рублей.

Виктор Францкевич, начальник оперативного управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Данное предприятие, мы сделали выводы, было создано именно под реорганизацию и модернизацию деревообрабатывающей отрасли. Основные контрагенты данного предприятия – это «Борисовдрев», «Фандок» и «Речицадрев». Везде шли срывы сроков ввода в эксплуатацию, в том числе по причине данной организации.

Проверяющие проектные организации придут уже в самое ближайшее время. Однако сейчас главное, чтобы в кратчайшие сроки были введены в строй новые производства, и предприятия деревообработки начали наконец-то приносить прибыль.

Кстати, в той же Речице есть пример совсем другого подхода к делу. Строительство нового завода по производству плиты МДФ планируют закончить с полугодовым опережением графика.