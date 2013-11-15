Поправки в декрет №6 Президента вступают в силу первого декабря 2013 года

Новости Беларуси. Поправки в в декрет №6 Президента принял к сведению Совет Республики. Документ был подписан главой государства ещё в прошлом году и уже принёс первые результаты. В сельской местности значительно увеличилось число предпринимателей. Создано уже 80 тысяч рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения, вносимые в декрет, создадут ещё более благоприятные условия для предпринимателей. Это отмена таможенных пошлин на некоторые группы товаров белорусского производства, например, автотракторная техника, погрузчики, лифты. Отменяется также НДС на все ввозимые группы товаров. А бороться с долгостроями позволит отмена налога на недвижимость в отношении незавершённых объектов капитального строительства.

Андрей Павловский, член постоянной Комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Важное изменение - субъект хозяйствования, который регистрируется в малых и средних городах, должен физически располагаться на территории этих районов, иметь там расчетные счета, осуществлять свою деятельность на территории этих регионов.