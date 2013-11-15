Беларусь и Россия заключили соглашение о реадмиссии: нелегальных мигрантов будет проще вернуть на родину

Новости Беларуси. 15 ноября свои подписи под соглашением о реадмиссии поставили министр внутренних дел Беларуси и глава российской Федеральной миграционной службы. Церемония прошла в здании Исполкома СНГ в Минске.

Соглашение, в частности, поможет упростить возвращение на родину нелегальных иммигрантов. В Минске будет создан центр для их приема и передачи. А финансовые затраты на содержание и депортацию нарушителей на себя берет страна, гражданами которой они являются. К слову, для Беларуси это будет уже третье подобное соглашение. Такие документы подписаны с Турцией и Казахстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы получили уникальный правовой инструмент, который будет позволять нам оперативно и эффективно решать вопросы с незаконной эмиграцией, в том числе и со стороны Российской Федерации, и в Российскую Федерацию. Поэтому это, безусловно, очень серьезный шаг вперед в нашей правовой системе и в отношениях двух государств.

Константин Ромодановский, руководитель Федеральной миграционной службы Российской Федерации:

В данном случае идет речь именно о взаимодействии двух государств с самого начала - этапа решения вопроса судьбы человека. А если два государства решают вопросы - это объективно, правильно, цивилизованно.