Прямой эфир

Беларусь и Россия заключили соглашение о реадмиссии: нелегальных мигрантов будет проще вернуть на родину

15 ноября 2013 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 ноября свои подписи под соглашением о реадмиссии поставили министр внутренних дел Беларуси и глава российской Федеральной миграционной службы. Церемония прошла в здании Исполкома СНГ в Минске.

Соглашение, в частности, поможет упростить возвращение на родину нелегальных иммигрантов. В Минске будет создан  центр для их приема и передачи. А финансовые затраты  на содержание и депортацию нарушителей на себя берет страна, гражданами которой они являются. К слову, для Беларуси это будет уже третье подобное соглашение. Такие документы подписаны с Турцией и Казахстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы получили уникальный правовой инструмент, который будет позволять нам оперативно и эффективно решать вопросы с незаконной эмиграцией, в том числе и со стороны Российской Федерации, и в Российскую Федерацию. Поэтому это, безусловно, очень серьезный шаг вперед в нашей правовой системе и в отношениях двух государств.

Константин Ромодановский, руководитель Федеральной миграционной службы Российской Федерации:
В данном случае идет речь именно о взаимодействии двух государств с самого начала - этапа решения вопроса судьбы человека. А если два государства решают вопросы - это объективно, правильно, цивилизованно. 

 

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Финансовые потери «Могилевдрева» в октябре составили 380 тысяч евро
14 ноября 2013 21:23

Финансовые потери «Могилевдрева» в октябре составили 380 тысяч евро

Бездефицитный бюджет Минска до конца 2013 года, по предварительным подсчетам, составит более 28 триллионов рублей
13 ноября 2013 17:25

Бездефицитный бюджет Минска до конца 2013 года, по предварительным подсчетам, составит более 28 триллионов рублей

Склады Быховского консервного завода завалены продукцией, а в магазинах ассортимента практически нет
13 ноября 2013 16:45

Склады Быховского консервного завода завалены продукцией, а в магазинах ассортимента практически нет