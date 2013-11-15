Бобруйский «Фандок» по прицелом КГК: в развитие вложено 30 миллионов евро, финансовой отдачи нет

Новости Беларуси. Бобруйск стал вторым по счёту городом, куда прибыла рабочая группа, курирующая выполнение программы модернизации деревообрабатывающей отрасли. Она была создана по поручению президента, после того, как он посетил «Борисовдрев» и жёстко раскритиковал положение дел на предприятии.

Сегодня под прицелом видеокамер и пристальным вниманием комиссии оказалось бобруйское объединение «Фандок». Здесь ситуация оказалась не менее удручающей, чем на борисовском предприятии. Линия, которая формально открылась еще в 2010, не проработала и дня. Сроки модернизации сорваны. В развитие предприятия вложено порядка 30 миллионов евро, но финансовой отдачи пока никакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такой «зверь-машине» Андрей работает уже 10 лет. О модернизации в этом дальнем углу завода пока еще только слышали. Распиловочные станки уже давно устарели как морально, так и технически. Однако глобальные изменения здесь судя по всему будут не скоро.

Андрей Шугай, рамщик ОАО «Фандок»:

Хотелось бы новейшего чего-то, этому же оборудованию сколько лет, а его еще никто не менял. С войны как поставили.

Глядя на такие условия труда даже не верится, что на модернизацию производства «Фандок» с 2007 потратил порядка 30 миллионов евро. Сроки завершения работ откладывались 6 раз. Все деньги, уверяет руководство предприятия, освоены. Однако на качестве производимой продукции это почему-то не отразилось.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Эту методику сортировки леса еще использовали наши прадеды. Зрелище не для слабонервных. Процесс, мягко говоря, устаревший, да и не безопасный. А это – новая линия, которая должна была прийти на смену дедовской методике еще 3 года назад. Однако ни одного дня с момента формального открытия в 2010 она не проработала. Но больше всего непонятно, чем руководствовались на предприятии, размещая эту линию в нескольких километрах от основного производства.

Виктор Францкевич, начальник оперативного управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Перспектив нет. В голом поле линия стоит. Она разукомплектована. За доукомплектование этой линии обществом было доплачено 367 тысяч евро.

Кроме провала программы по модернизации линии сортировки леса, предприятие до сих пор не завершило строительство завода по производству ДСП. Из-за многочисленных дефектов, допущенных во время строительства, неэффективно используется и собственная мини-ТЭЦ. А то оборудование, которое «Фандок» все же успел смонтировать и запустить - теперь в ненадлежащем виде.

Алексей Федоров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля:

В ходе работы группы установлены вопиющие случаи бесхозяйственности и ненадлежащего содержания территории. В том числе санитарного состояния бытовых и производственных помещений.

Сроки реализации инвестпрограммы переносятся уже почти шесть лет. Запланированная модернизация, которая должна была «поднять с колен» предприятие, по сей день не реализована и пока только тянет его на дно.

Владимир Радюкевич, генеральный директор ОАО «Фандок»:

В связи с тем, что параллельно шло и проектирование и строительство, были финансовые вопросы на предприятии. Строители где-то ждали проект, где-то шли сами, где-то параллельно дорабатывались.

Ситуация на предприятии особо радужной не представляется и самим работникам.

Вероника Дрозд, контролер деревообрабатывающих производств ОАО «Фандок»:

Работать не тяжело, но условия плохие, холодно.

Елена Венглинская, станочница ОАО «Фандок»:

Мы с нетерпением ждем, когда запустится новое оборудование. Качество улучшится, производительность. Сбыт, а это наши зарплаты.

Сейчас руководству «Фандока» предстоит туго затянуть пояса. Основные программы должны быть реализованы до конца года. В противном случае – перспективы отнюдь не радужные.