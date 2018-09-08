С 9 сентября автомобильное топливо в Беларуси станет дороже на 1 копейку

Новости Беларуси. В воскресенье 9 сентября подорожает топливо на белорусских АЗС. Это второе изменение цен с начала сентября.
Как сообщается на сайте «Белнефтехима», за каждый литр бензина и дизеля придётся заплатить на одну копейку больше.
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 34 копейки,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 63 копейки,
ДТ – 1 рубль 42 копейки.
С начала года концерн по нефти и химии изменяет стоимость топлива в 14 раз.
Предыдущее подорожание состоялось 2 сентября – подробнее здесь.