С 9 сентября автомобильное топливо в Беларуси станет дороже на 1 копейку

Новости Беларуси. В воскресенье 9 сентября подорожает топливо на белорусских АЗС. Это второе изменение цен с начала сентября.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», за каждый литр бензина и дизеля придётся заплатить на одну копейку больше.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 34 копейки,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 63 копейки,

ДТ – 1 рубль 42 копейки.

С начала года концерн по нефти и химии изменяет стоимость топлива в 14 раз.