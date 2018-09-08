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С 9 сентября автомобильное топливо в Беларуси станет дороже на 1 копейку

08 сентября 2018 14:30
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Новости Беларуси. В воскресенье 9 сентября подорожает топливо на белорусских АЗС. Это второе изменение цен с начала сентября.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», за каждый литр бензина и дизеля придётся заплатить на одну копейку больше.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 34 копейки,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 63 копейки,  

ДТ – 1 рубль 42 копейки.  

С начала года концерн по нефти и химии изменяет стоимость топлива в 14 раз. 

Предыдущее подорожание состоялось 2 сентября – подробнее здесь.  

# Бензин # Экономика

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