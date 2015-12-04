Новости Беларуси. Новые возможности дистанционных расчетов. С 2017-го года через систему ЕРИП можно будет расплатиться со всеми белорусскими производителями услуг. Сейчас через единое расчетное и информационное пространство ежемесячно проходит 20 миллионов платежей, а денежный поток составляет около 3-х триллионов белорусских рублей. В будущем ЕРИП станет универсальным терминалом, по которому можно оплатить счета, не занимая очереди у окошка банковской кассы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сотников, начальник Главного управления развития цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь:

После принятия указа с 1 января 2017 года все поставщики услуг, которые используют для приема платежей в свою пользу еще услуги третьих лиц, они должны будут в обязательном порядке подключиться к ЕРИП. В качестве таких базовых примеров — это сравнительно небольшие поставщики услуг, как гаражные кооперативы, дачные кооперативы, товарищества собственников. И интернет-магазины тоже должны будут предоставлять возможность расчетов ЕРИП. И этим мы покроем практически полностью всю потребность наших граждан в платежах.