Новости Беларуси. Переговоры Беларуси и МВФ о предоставлении кредита могут быть завершены в первом квартале 2016 года. Об этом сегодня, 3 декабря, заявил первый заместитель председателя правления Национального банка во время очередного заседания Палаты представителей.

Миссия МВФ работала в Минске в ноябре. Эксперты фонда оценивали возможность предоставления Беларуси финансовых средств при условии реформирования национальной экономики. Как отмечают в Национальном банке, сегодня у нашей страны складывается успешный диалог с фондом.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь:

Миссия, безусловно, оценивала, как я говорю, готовность сближаться, готовность действительно внедрять подходы, которые будут вести к формированию долгосрочного экономического роста. И при этом с сохранением финансовой стабильности в стране, поэтому мы проявили себя готовыми двигаться по этому пути, поэтому достаточно неплохой диалог складывается с фондом. И сейчас даже заявление фонда миссии, которая у нас работала совсем недавно, о том, что большой прогресс сделан и действительно Беларусь готова двигаться по пути сближения позиций.

Не только финансовые вопросы были сегодня в центре внимания депутатов. Так, одним из самых обсуждаемых стал проект Кодекса о культуре. Предложенный документ и дальше будет предусматривать охрану историко-культурного наследия, поддержку народных ремесел. Расширяются полномочия меценатов и спонсоров, усиливается контроль за «черными копателями», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.