Андрей Кобяков 3 декабря посетил предприятие «Камволь» в Минске

Новости Беларуси. Предприятию «Камволь» требуются дополнительные деньги для завершения модернизации. Разговор о развитии крупнейшего в СНГ производителя текстильной продукции 3 декабря шел прямо на комбинате.

Обновить оборудование, которое должно сделать продукцию этого предприятия в первую очередь конкурентоспособной и сохранить рабочие места, – таково прямое поручение Президента.

Деньги на решение проблем предприятия уже выделялись, однако сроки завершения инвестпроекта затягиваются. Есть проблемы и по реализации продукции.

Итог совещания: чтобы получить дополнительную финансовую помощь, руководству комбината предстоит подготовить подробное обоснование на что пойдут деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Проведена очень серьезная солидная модернизация, обеспечена возможность производства ткани 6 млн погонных метров, причем ткани совершенно нового уровня, качественного уровня. К сожалению, не все выполнено, потому что финишные операции, связанные с отделкой, требуют еще окончания модернизации, и, скорее всего, это произойдет уже в первой половине 2016 года, никак не позже. Общие болезни: тратим деньги, а потом начинаем очень активно искать потребителей продукции. Хотя, в общем-то, было очевидно с самого начала, что вопросы реализации этой продукции ключевые.