Новости по тегу #Александр Сотников

30 декабря у владельцев платежных карточек Беларусбанка наблюдались неполадки с их использованием.
Ранее ожидалось, что решить проблему удастся к 22:00, однако задача оказалась масштабнее первоначальных оценок и специалистам требуется больше времени для ее устранения.
Держатели карт крупнейших белорусских банков могли обнаружить отрицательный баланс на своих счетах.
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