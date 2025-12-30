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Новости по тегу #Александр Сотников

БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя
30 декабря 2025 17:02

БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя

Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое
09 июля 2025 19:39

Проблема оказалась более серьёзной – Банковский процессинговый центр о техническом сбое

У некоторых белорусских банков наблюдаются сбои в работе – проблема устраняется
09 июля 2025 10:32

У некоторых белорусских банков наблюдаются сбои в работе – проблема устраняется

Коллапса не произошло: все технические моменты деноминации проходят в плановом режиме
01 июля 2016 17:07

Коллапса не произошло: все технические моменты деноминации проходят в плановом режиме

Деноминация в Беларуси: с какими техническими сложностями можем столкнуться и как их избежать?
29 июня 2016 16:51

Деноминация в Беларуси: с какими техническими сложностями можем столкнуться и как их избежать?

С 2017-го года через систему ЕРИП можно будет расплатиться со всеми белорусскими производителями услуг
04 декабря 2015 10:45

С 2017-го года через систему ЕРИП можно будет расплатиться со всеми белорусскими производителями услуг

Единая банковская система идентификации появится в Беларуси
02 декабря 2015 17:57

Единая банковская система идентификации появится в Беларуси

Виртуальные банки появятся в Беларуси к 2018 году
17 ноября 2015 13:59

Виртуальные банки появятся в Беларуси к 2018 году

С 1 июля 2016 года банкоматы Беларуси в первую очередь будут выдавать деноминированные банкноты
11 ноября 2015 18:00

С 1 июля 2016 года банкоматы Беларуси в первую очередь будут выдавать деноминированные банкноты