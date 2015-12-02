Единая банковская система идентификации появится в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси создадут единую банковскую систему идентификации. Это предусмотрено указом Президента. Документ во многом упрощает схему работы банков с клиентами.

В частности, обратившись однажды в один из них, белорус сможет воспользоваться не только его услугами, но и услугами других финансовых структур. Причем дистанционно.

Межбансковская система идентификации заработает с 1 октября 2016 года. Обновленный механизм работы финансовых учреждений призван повысить доступность банковских услуг и продуктов. Пройдя процедуры идентификации в одном из банков единожды, клиент сможет обслуживаться в любых других банках не выходя из дома. Все операции можно будет провести через интернет. Это также повысит конкуренцию на рынке, что в свою очередь отразится на снижении процентных ставок по кредитам и повлечет за собой уменьшение стоимости других банковских продуктов и услуг.

Александр Сотников, начальник главного управления развития цифровых банковских технологи Национального банка Республики Беларусь:

Самая главная цел построения межбансковской системы идентификации и принятия этого указа – это повышение конкуренции на рынке. Не секрет, что в небольших наших населенных пунктах количество банков, физически там присутствующих, мягко скажем, ограничено. Соответствующим образом люди не могут воспользоваться всем тем спектром банковских услуг и продуктов, которые есть сейчас на рынке, от разных банков.

Указ Президента «О развитии цифровых банковских технологий» также предусматривает расширение списка организаций, которые к 2017 году обязаны будут предоставить своим клиентам возможность проведения платежей посредством ЕРИП. Элементарно оплатить покупку в любом интернет-магазине можно будет именно таким способом. Сегодня, благодаря системе единого расчетно-информационного пространства, многие белорусы уже экономят свое время на очередях в банках.

Альбина Пожаева, пенсионер:

Как мне давно хотелось зарегистрироваться, чтобы оплачивать все в Интернете.

Пенсионерка Альбина Пожаева, услышав о нововведениях, тоже решила быть в тренде. Женщина не любит тратить времени впустую, поэтому сама осваивает компьютерную грамоту и учится быть современной.

Альбина Пожаева, пенсионер:

Сколько же здесь надо было всего ввести. Но, все равно, с этим можно разобраться.

Платежи-онлайн и кредит не выходя из дома. Информационное ноу-хау стремительно становится частью нашей повседневной жизни. Самое главное, чтобы не только продвинутые юзеры успевали за новыми технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.