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С 19 декабря добраться из Минска до Вильнюса можно на самолете за 40 минут

19 декабря 2013 18:27
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Новости Беларуси. Из Минска в Вильнюс меньше, чем за 40 минут. Новый воздушный мост связал белорусскую и литовскую столицы. Полеты будут выполняться 8 раз в неделю. Рассчитывают преимущественно на транзитных пассажиров. Кроме того, авиамост поможет расширить сотрудничество в культурной, туристической и бизнес-сферах. Только за 2012 год Литву посетило более 400 тысяч граждан Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам национальных авиаперевозчиков, новый рейс будет особенно востребован в преддверии и в дни предстоящего чемпионата мира по хоккею.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:
Литва сегодня председательствует в Европейском союзе. Для нас очень почетно как раз в этот период отрыть регулярное воздушное сообщение. Мы в Национальной авиакомпании «Белавиа» уверены, что этот маршрут будет востребован для различных категорий пассажиров и мы будем удовлетворены работой с нашими очень близкими партнерами, коллегами, в первую очередь с вильнюсского аэропорта.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике:
Это большая помощь в развитии нашего туризма. Мы говорим о предстоящем чемпионате мира по хоккею в Республике Беларусь, мы говорим о предстоящем туристическом сезоне. И этот рейс, конечно, сделает свой определенный вклад в оказание услуг.

Новый рейс будет особенно востребован в преддверии и в дни предстоящего Чемпионата мира по хоккею. 

Полёты в Вильнюсский Международный аэропорт будут выполняться на самолётах CRJ.

В бизнес-кругах рейс называют своеобразным мостом между  Западом и Востоком или звеном между перспективными регионами. Самые частые транзитные потоки: через Вильнюс в Европу и Азию.

В Вильнюсском международном аэропорту белорусскую делегацию встречают с особым почётом. Хлеб-соль для первых пассажиров нового рейса. Людмила Шталь - одна из тех транзитных пассажиров, которая смогла первой оценить все плюсы нового маршрута. К дочери в Нидерланды летает достаточно часто. Вот только попасть в голландский Ветховен раньше было довольно проблематично: через Амстердам.

Беларусь и Литва – партнёры давние. Уже который год между двумя странами установились хорошие деловые отношения. В первую очередь, в области экономики, а также логистики (перевозке товаров и грузов). Сегодня “бизнес-движение” двустороннее.  

Эвалдас Игнатавичюс, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Республике Беларусь:
Выросла активность литовских бизнесменов в Беларуси. Много инвестиций, таких как в заводы в Могилёве, которые производят мебель.
 
Лишь за последний год рост торговли Беларуси со страной, председательствующей в Евросоюзе, составил 30%. На 37% увеличился  и поток туристов. Ожидается, что в преддверии предстоящего мирового первенства по хоккею цифры эти будут ещё больше.

Вадим Кармазин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
400 тысяч человек посетили Литву только с ночевкой.  А всего пересечений границы в 2012 году - 1 миллион 300 тысяч белорусов.

# Беларусь-Литва # Экономика # Анатолий Гусаров # Международное сотрудничество

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