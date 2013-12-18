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После жалобы на приеме у Семена Шапиро жителям поселка Юбилейный обещали дать ключи от квартиры через несколько месяцев

18 декабря 2013 16:37
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Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро провел прием граждан 18 декабря. На встречу к главе области пришли 11 человек. Среди основных вопросов - жилищное строительство, приватизация земельных участков, приведение в порядок населенных пунктов, водоснабжение.

Один предприниматель попросил выделить в Минской районе земельный участок для строительства придорожного комплекса. Однако в Минском районе таких объектов достаточно, поэтому Семен Шапиро предложил бизнесмену развивать придорожный сервис в отдаленных районах Минщины - Крупском и Березинском. Нужной будет деловая инициатива и в Мядельском районе, в сфере агротуризма.

Семен Шапиро:
В Крупском районе мы вам бесплатно землю дадим, льготные условия по вложению инвестиций, не будете платить налоги многие годы (5-7 лет). Мы вам будем очень благодарны, если крупские или березинские жители увидят, что у них появилось кафе, где они могут День рождения или праздник другой отметить и покушать. В Мяделе должны быть туристы, кафешки, ресторанчики. Пожалуйста!

Во время приема граждан поднималась тема жилищного строительства. Представители кооператива «Молодость Минщины» просили взять возведение их дома под пристальный контроль. В проблемной многоэтажке три раза менялись подрядчики. Люди переживают, что к указанному сроку их дом в поселке Юбилейный не будет сдан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К 20 марта 2014 года люди должны получить ключи, поручил Семен Шапиро.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства

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