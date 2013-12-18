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Молдова закупила еще 23 троллейбуса в Беларуси

18 декабря 2013 18:49
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Новости Минска. 18 декабря в Минске заключили договор на поставку в Молдову троллейбусов предприятия «Белкоммунмаш».  Подписали документ после встречи председателя Мингорисполкома Николая Ладутько с делегацией Республики Молдова.

Стороны обсудили важные социально-экономические вопросы, в том числе - развитие транспортного обеспечения.

Сейчас в городе Бельцы ждут 23 белорусских троллейбуса. Планируется, что первые из них выйдут на маршруты уже в мае 2014 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Панчук, мэр г Бельцы (Молдова):
Это очень значимый проект. Рады, что партнером является «Белкоммунмаш», мы уже покупали у него троллейбусы ранее.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Молдова

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