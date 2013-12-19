Белорусский лён. Почему жесткая ткань белорусского производства годится только на салфетки?

Новости Беларуси. Почему белорусский лён не выдерживает конкуренции и когда северный шелк в наших широтах принесёт прибыль? Модернизация проблемной отрасли на контроле Правительства. За два года необходимо обновить 18 заводов по всей стране. Как вдохнуть вторую жизнь в производство, которое по определению в Беларуси должно быть лицом экономики, 19 декабря обсуждали на одном из проблемных предприятий – в Слуцке.

Правительство принимает меры по оздоровлению экономики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мясникович во время посещения Слуцкого льнозавода. В правительстве сейчас работают над тем, чтобы реструктуризировать задолженность хозяйствующих субъектов – в промышленности, строительной отрасли. Как отметил Михаил Мясникович, это позволит значительно улучшить экономику предприятий на 2014 финансовый год.

Также премьер-министр сообщил о том, что на модернизацию льнозаводов в ближайшие полгода направят более 570 миллиардов рублей. Слуцкое предприятие входит в шестерку тех, обновить которые планируют до урожая 2014 года. Принят ряд других решений, чтобы улучшить экономическое положение льняной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы уже приняли решения, касающиеся ценообразования, то есть об увеличении закупочных цен где-то на 25-28%. И это будет касаться не только льнозаводов, но и льносеющих хозяйств. Поэтому и те хозяйства, которые попадают в зону работы льнозаводов, будут, соответственно, иметь лучшую экономику производства этой культуры.

На прилавках - белорусский лен. Это один из символов страны. Товары из льна — это одежда, салфетки, постельное белье. В быту изделия необходимые.

Только продается далеко не все. Жесткая ткань белорусского производства, как говорят товароведы и покупатели, годится разве что на салфетки. В то время как импортные поставщики предлагают и модели современные, и ткань эластичную.

Выращивать и обрабатывать лен белорусы умели столетиями. Но о давности традиций сейчас говорит лишь пыль на непроданных товарах. Восстановить историческую справедливость пытались с помощью французских агрономов, но зарубежная культура в белорусской земле не прижилась. Очередной этап модернизации отрасли на особом контроле у правительства.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Приняли целый ряд решений по улучшению экономического положения льняной отрасли. Механизм будет работать с зимы 2013 года. Даны поручения по подготовке паспортов техоснащения льнозаводов.

Льнозавод в Слуцке — объект проблемный. К модернизации здесь только приступают. Вот так сегодня выглядит новый цех по переработке льна. Запустить его планируют к июню. По словам директора, работа началась только в 20-х числах ноября. До сих пор работы не велись, так как не было средств.

Новые линии, энергосбережение, автоматизированное производство. Продуктивность возрастет вдвое. Перерабатывать новый цех будет сырье высшего качества. Старый - сохранят, в последствии отремонтируют для тресты низшего сорта.

Получить лен хорошего качества сложно. Культура созревает, что называется, в один момент, убирать надо быстро. Чем дольше лен лежит на поле, тем хуже качество. Механизированные бригады не справляются. Расширять численность сборщиков заводу не выгодно — работы сезонные, а зарплату платить весь год.

По словам главного инженера, самое оптимальное, чтобы 50% выращивал завод, а 50% - колхозы.

Хозяйства, занятые выращиванием прихотливой культуры, жалуются на нехватку подходящих земель. Оршанский комбинат — на плохое сырье льнозаводов, последние - и на плохой урожай в хозяйствах, и на предвзятость Оршанского комбината:присвоить низкий номер волокну выгоднее, тогда и без того невысокая цена падает. Арбитра пока на этом поле нет.

Навести порядок в отрасли призвана модернизация. Из 40 предприятий в итоге останется 25. Для будущего урожая подберут подходящие земли, завершат переоснащение 6 предприятий и, возможно, уже в 2014 году на прилавках магазинов появится новая продукция.