С 1 января минимальную зарплату в Беларуси планируют увеличить на 13%

Новости Беларуси. Белорусская экономика демонстрирует устойчивость и адаптивность к внешним шокам. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи в Доме правительства с депутатами и сенаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания – основные финансовые документы на будущий год, в том числе проект бюджета и изменения в Налоговый кодекс.

Глава правительства отметил, что, несмотря на санкционное давление, наши промышленные предприятия работают стабильно, а динамика экономического роста восстановлена и сохраняет положительный тренд. Ключевую роль в этом играют инвестиции. На них ставку сделают и в 2024-м. В следующем году инвестиции должны вырасти до уровня почти 20 % к ВВП. Целевая задача, на которой базируется прогноз социально-экономического развития страны на 2024 год, обеспечение устойчивых темпов роста экономики и роста благосостояния населения. Последовательно реализуются меры, направленные на поддержку бюджетников. В частности, минимальную зарплату в Беларуси с 1 января будущего года планируется увеличить на 13 %.

Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предусмотрено, как и в предыдущие годы, формирование резервного фонда Президента в объеме 657 миллионов рублей. Аналогичные рекомендации будут выданы местным бюджетам. Эти мероприятия, а также внебюджетные поступления, которые сегодня есть в наших бюджетных организациях, позволят в следующем году обеспечить заработную плату 1 634 для бюджетных организаций.