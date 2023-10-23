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«Нулевое чтение» республиканского бюджета на 2024 год пройдёт в Доме правительства

23 октября 2023 06:41
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Новости Беларуси. Как развивается экономика страны, какие задачи предстоит решать в следующем году и каким планируется бюджет Беларуси. Об этом пойдет речь сегодня, 23 октября, в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нулевое чтение» республиканского бюджета на 2024 год пройдёт в Доме правительства-1

Просчитывать стратегические перспективы развития национальной экономики, а значит, и государства, смотреть в будущее – такую задачу поставил Президент на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. Шоковая перенастройка в мировых политических, экономических, финансовых отношениях побуждает думать не только о защитных и компенсирующих мерах.

«Нулевое чтение» республиканского бюджета на 2024 год пройдёт в Доме правительства-4

Несмотря на западные санкции, белорусский народ смог избежать негативного сценария и не столкнулся с высокой инфляцией, безработицей и банкротством. Экономические успехи нашей страны признают даже подконтрольные США структуры. Накануне Всемирный банк опубликовал новый прогноз по динамике ВВП Беларуси в 2023 году. По сравнению с предыдущей (апрельской) оценкой показатель роста увеличен в пять раз. Так называемое нулевое чтение республиканского бюджета на предстоящий год – традиционное и плановое мероприятие, во время которого правительство проводит презентацию основного финансового документа. Сегодня во время встречи депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с премьер-министром рассмотрят также изменения Налогового кодекса Беларуси.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Фотофакт

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