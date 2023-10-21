Ввод второго энергоблока БелАЭС позволит сократить потребление импортного природного газа

Новости Беларуси. Ввод второго энергоблока Белорусской АЭС позволит ежегодно сокращать потребление импортируемого природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже выработано более 20 миллиардов киловатт-часов электрической энергии. Таким образом удалось заместить около 5 миллиардов кубических метров природного газа. Ранее в стране выработка электрической энергии базировалась на газовой генерации. Для этих целей доля импортируемого природного газа достигала более 90 %. Строительство БелАЭС помогло переломить ситуацию.

Александр Захаревич, заместитель начальника управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Беларуси:

Начиная уже с 2024 года, мы планируем, что в энергобалансе нашей страны будут устойчиво и надежно работать два энергоблока атомной станции и вырабатывать порядка 40 % в общем объеме вырабатываемой электроэнергии белорусской энергосистемы. Что вносит, соответственно, очень значимый вклад в снижение углеродоемкости нашей белорусской продукции и способствует ее продвижению на внешние, в том числе европейские рынки.

Леонид Полещук, заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Есть определенные направления, которые мы сейчас развивали. Это атомная энергетика. И с вводом Белорусской АЭС мы разобрались, насколько энергетика возобновляемая будет сочетаться с общим энергобалансом страны. Мы понимаем, что резервы есть, есть настроения, которые помогут развивать эту энергетику. С нового года опять приступим к выдаче квот на возобновляемую энергетику. Это только в собственных целях, собственном энергообеспечении и энергообеспечении предприятий.