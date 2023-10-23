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Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции на 2024 год

23 октября 2023 11:00
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Новости Беларуси. Обеспечение макроэкономической стабильности, формирование прозрачной и комфортной бизнес-среды, повышение соцстандартов и уровня защиты населения в финансовой сфере. Такого курса будут придерживаться белорусские банки в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции на 2024 год-1

Главный финансовый регулятор страны утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Ставка рефинансирования Национального банка прогнозируется на уровне 9-9,5 % годовых. Под кредиты для физических и юридических лиц банки выделят около 150 миллиардов рублей. При этом объемы будут формировать на уровне, обеспечивающем потребности экономики, но не допускающем нарастания системных рисков. Что касается инфляции, цель на 2024-й – выйти на показатель в 6 %. Для этого планируют регулировать денежное предложение.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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