Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции на 2024 год

Новости Беларуси. Обеспечение макроэкономической стабильности, формирование прозрачной и комфортной бизнес-среды, повышение соцстандартов и уровня защиты населения в финансовой сфере. Такого курса будут придерживаться белорусские банки в 2024-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный финансовый регулятор страны утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Ставка рефинансирования Национального банка прогнозируется на уровне 9-9,5 % годовых. Под кредиты для физических и юридических лиц банки выделят около 150 миллиардов рублей. При этом объемы будут формировать на уровне, обеспечивающем потребности экономики, но не допускающем нарастания системных рисков. Что касается инфляции, цель на 2024-й – выйти на показатель в 6 %. Для этого планируют регулировать денежное предложение.