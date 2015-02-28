С 1 марта предпринимателей Беларуси не будут штрафовать за торговлю остатками товаров без необходимых документов

Стабилизация на финансовом рынке страны заметна и даже на торговых рынках всплески недовольства Правительство пытается погасить. Несколько часов назад в Министерстве экономики сообщили, что с 1 марта предпринимателей не будут штрафовать, как планировалось, за торговлю остатками товаров легпрома без документов техрегламента Таможенного союза. Предпринимателям недобрые языки предвещали «черный» день, но завтра он не наступит.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Хочу проинформировать, что позавчера глава государства, принимая отчет Правительства по текущим экономическим вопросам, поручил немедленно решить эту проблему. Поэтому в настоящее время нашими экспертами отрабатывается вместе с бизнес-союзами проект окончательного нормативно-правового акта, который урегулирует данную проблему.

Требования государства известны: на рынке, если мы хотим считаться цивилизованной страной, должен присутствовать только качественный легальный товар. Контрафакта и откровенной контрабанды мы допустить не можем ни в коем случае. Поэтому в проекте нового указа, скорее всего, это будет указ, мы постараемся ответить на самые злободневные вопросы. До подписания окончательной версии указа нашим контролирующим органам дана такая установка: не применять никаких мер административного воздействия с завтрашнего числа.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Диалог идет интенсивно, поэтому я обращаюсь к нашим индивидуальным предпринимателям: работайте спокойно, торгуйте. Каких-то контрольных мероприятий в ближайшее время, до принятия нового порядка, не будет. И решения будут приняты с учетом интересов бизнеса.