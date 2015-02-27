Михаил Мясникович: Необходимо, чтобы бизнес-инкубаторы были в каждом районном центре

Новости Беларуси. Квадратные метры для собственного дела. Инициативу создания бизнес-инкубаторов в каждом районе столицы поддержал сегодня, 27 февраля, Михаил Мясникович во время посещения столичной Молодежной социальной службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По мнению спикера верхней палаты парламента, развитие малого предпринимательства поддержит в целом экономику страны и создаст здоровую конкуренцию среди предприятий.

К слову, уже в следующем году на базе Минской молодежной социальной службы планируется создать ярмарочно-выставочный центр для малого бизнеса, что позволит укрепить деловые отношения региональных предпринимателей со столичными коллегами.

Римма Епур, генеральный директор КУП «Молодежная социальная служба»:

Малому бизнесу очень тяжело оплатить выставочную площадь на больших выставках. А у нас мы сделаем эту выставку дешевой, открытой, чтобы они могли говорить о своих услугах.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

С руководителями местных советов сразу после посещения договорились о том, что надо, чтобы такого рода бизнес-инкубаторы были в каждом районе, в каждом районном центре. Безусловно, здесь очень большой потенциал через малый, средний бизнес, через самоорганизацию, через частное государственное партнерство.

В ходе выездного заседания провели и открытый диалог с членами Молодежной палаты.

Центральными в ходе беседы стали темы сокращения сроков проведения централизованного тестирования, повышение эффективности профориентационной работы и преобразования системы высшего образования.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Ребята обратились по возможному формату сокращения сдачи экзаменов, по ЦТ есть вопрос. И необходимо к ним прислушаться. Необходимо более активное участие ребят в рамках реорганизации жилищно-коммунального хозяйства в городе.