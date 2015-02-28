Новости Беларуси. 1 марта изменений в работе индивидуальных предпринимателей Беларуси не произойдет. Пока они смогут торговать по старым правилам, то есть без сертификатов качества техрегламента Таможенного союза. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в Министерстве экономики.

Временное послабление связано с разработкой нового документа, который должен расставить все точки над «і» в сложившейся на рынке ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем будут по возможности учтены все пожелания бизнес сообщества. Компромисс Белорусский союз предпринимателей и Министерство экономики попытаются найти до конца следующей недели. Пока же санкции к не имеющим документов на товар легпрома ИП применятся не будут.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Диалог идет интенсивно, поэтому я обращаюсь к нашим предпринимателям: работайте спокойно, торгуйте - каких-то контрольных мероприятий в ближайшее время, до выработки и принятия нового порядка, не будет. Диалог идет активно. Решение будет принято с учетом интересов бизнеса.

Мы бы хотели, чтобы было принято решение, восстановившее порядок работы без документов на неопределенный срок с условием увеличения налоговой нагрузки.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Правительство будет использовать при работе и регулировании деятельности наших предпринимателей только экономические методы, максимально снизив или исключив рычаги административного воздействия. Планируется, что нормы, которые будут всех устраивать, войдут в новый документ. Новый документ будет дополнен этими подходами.

Напомним, 1 марта истекает так называемый «переходный период», предусмотренный указом №222. Вся продукция легпрома должна была реализовываться только при наличии документов, подтверждающих ее приобретение. В противном случае продавцу грозило наказание вплоть до конфискации товара.