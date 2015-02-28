Президент Беларуси провел совещание по вопросам социально-экономического развития с Правительством, губернаторами и министрами

Новости Беларуси. Развитие промышленности, поддержка экспорта и решение проблемы складских запасов. Все эти непростые вопросы сегодня, 26 февраля, вновь звучали у президента. Такие задачи были поставлены на совещании у Президента. Правительство, губернаторы и министры обсуждали актуальные вопросы социально-экономического развития. Подобная встреча с главой государства проходит уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Два месяца 2015-го считай уже прошли. Видно, как начинается год. Если сказать одним словом, то «непросто». Но постепенно экономика выходит из «зимней спячки».

Открывая совещание президент напоминает: в таком формате в этом году будут встречаться часто. В зале экономический штаб — здесь руководители Правительства, Нацбанка, президентской Администрации, министры и губернаторы. У обновленного Совмина было время полностью вникнуть в ситуацию. В первую очередь Александр Лукашенко делает акцент на проблемных вопросах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Известны первые итоги января, да и февраль закончился. Несмотря на некоторые положительные результаты в отдельных отраслях, в целом экономика не растет. Отстает промышленность, увеличиваются запасы на складах и взаимные неплатежи. Пока не срабатывают принимаемые меры поддержки экспорта. И все это начинает сказываться на людях. Реальные доходы не растут. Мы знаем, что такие проблемы сегодня не только у нас. Но нельзя все сваливать на внешние факторы.

В конце прошлого года Правительство было вынуждено реагировать на внешние вызовы. Речь о девальвации российского рубля и сжатии привычных рынков. Все это не лучшим образом сказалось на белорусской экономике.

В декабре Нацбанк пошел на непопулярные меры — ограничения на валютном и кредитном рынках. Сегодня регулятор констатирует улучшение в финансовом секторе.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Ситуация кардинальным образом изменилась в феврале. Мы имеем стабильную ситуацию, в первую очередь, на валютном рынке, в полной мере удовлетворяется спрос населения на валюту, юридических лиц. Такая же стабильная ситуация и на депозитном рынке. Прирост вкладов населения осуществляется и в белорусском рубле, и в долларах. В белорусских рублях прирост с января вырос на 1,4 триллиона белорусских рублей. По валютным вкладам в январе было небольшое снижение, в феврале прирост составил около 90 миллионов долларов.

Уже сняты все временные ограничения по кредитованию.

Пока высокими остаются ставки по кредитам, но идет работа, чтобы сделать заемные деньги более доступными.

Правда, давать в долг будут только под эффективные проекты. Несмотря на нужные и жесткие меры, 2015 начался с затишья и спада в промышленном секторе. Особенно это почувствовали на себе машиностроительные предприятия.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Жесткие меры балансировки экономики, которые были реализованы в декабре-январе, не могли не сказаться на реальном секторе и его финансовом состоянии. Поэтому сегодня именно к задаче восстановления нормальной работы промышленности в широком ее понимании сводятся ключевые проблемные вопросы экономической политики. На это завязано все остальное - банковская система, экспорт, занятость и доходы населения.

Правительство приняло ряд мер, чтобы смягчить удар. Это решения в налоговой и бюджетной политике.

Совмин будет стимулировать продвижения экспорта, особенно на новых рынках.

Накануне парламент одобрил программу деятельности Правительства на 2015 год. Там предусмотрели три возможных сценария развития ситуации. За основу взят тот вариант, где стоимость нефти в среднем 50 долларов за баррель, а курс российского рубля 61,5.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давно уже пора вылезать из кабинетов и заниматься конкретным производством. Сегодня это вопрос № 1. Вы приняли программу действий, доложили ее депутатам, как и положено по нашему законодательству. Но меня сегодня интересует не это. Разработанные вами сценарии (3-5 или 10) – это исключительно ваше дело. Меня интересует тенденции, подвижки, что сделано для того, чтобы элементарно просто, продав продукцию, получить деньги. Притом предупреждаю вас о недопустимости дебиторской задолженности. Это уголовное преступление. Сегодня мы уже вывели эту проблему на уровень прокуроров Беларуси и Российской Федерации, которые начинают заниматься вашими проблемами. Мне без эмоций нужны конкретные факты. Были поручения. Что сделано, почему не сделано, где были, кому предложили свой товар, сколько продали, кому продали, где не продали. Мне нужны конкретные действия. Члены Правительства, губернаторы – центральные фигуры нашего государства – за это несут персональную ответственность.

То есть вроде и продали товар за рубеж, а валюту пока не получили. Но уже в феврале наметился позитив в возврате валютой выручки.

Одно из главных требований президента — решения по поиску новых рынков, по экспорту необходимо принимать быстро, да и в целом предприятиям нужно гибко реагировать на внешние факторы.

Гибче стало действовать и это предприятие в Гомеле. Выпускают здесь многослойную упаковочную пленку. В ней мясные и молочные продукты хранятся дольше. Такую покупали россияне и украинцы. Теперь прорабатываются поставки в Прибалтику, Польшу и Германию. Это, а также гибкая работа с заказчиком позволят прибавить, несмотря на трудности у привычных покупателей.

Владимир Морозов, заместитель генерального директора предприятия по выпуску упаковки:

Предприятие экспортоориентированное. Мы поставляем нашу продукцию в основном на рынок России. К сожалению, рынок нашей восточной соседки Украины в этом году несколько упал. Но, несмотря на это, мы прогнозируем рост поставок в этом году примерно на 25 процентов.

Члены Правительства зачастят в этом году на предприятия, которые сегодня работают на экспорт.

По итогам совещания решено создать мониторинговую группу, которую возглавит экс-премьер, а ныне глава совета Республики Михаил Мясникович. Эта группа будет заниматься выработкой конкретных мер, которые будут способствовать развитию и росту экономики. Хоть нынешний год начинается непросто, но уже весной рассчитывают получить первые результаты от принятых решений.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Год будет непростым. Те вызовы, с которыми мы столкнулись, те внешние шоки, которые, собственно, наша экономика пережила и переживает, конечно, очевидно, непростые. Более того, неопределенность на внешних рынках сохраняется. Поэтому мы говорим нашим предприятиям, что мы должны гибко реагировать на внешние шоки, мы должны существенно снизить внутренние издержки, мы должны серьезно поработать с экспортом, особенно на новых нетрадиционных рынках. А задача Правительства – создать рамочные условия, стимулирующие меры и помочь на политическим уровне продвигать наш экспорт на рынки третьих стран.

После этого разговора стало понятно, какова общая картина в экономике Беларуси. Уже более точечно развитие каждой отрасли обсудят на высшем уровне отдельно.