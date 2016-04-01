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С 1 апреля в Беларуси могут начать применять ценники с указанием стоимости товаров и услуг после деноминации

01 апреля 2016 06:31
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Новости Беларуси. Ценники «избавятся» от нулей. С этой пятницы в магазинах, меню ресторанов и не только могут начать применять ценники с указанием стоимости товаров и услуг после деноминации. Таковы рекомендации Министерства торговли.

До начала лета специалисты предложили использовать, например, этикетки двух цветов, чтобы обозначить старую и «обновленную» стоимость продукции.

Деноминация в Беларуси в масштабе 10000:1 будет проведена 1 июля. В результате этого в стране в обращение поступят новые банкноты и монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Государственная политика

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