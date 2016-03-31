Новости экономики за 31.03.2016

Новости Беларуси. Дивиденды интеграции. Минсельхоз России просит правительство предоставить преференции партнерам по ЕАЭС. Кого коснутся нововведения — узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вне конкуренции

Россия ограничит госзакупки импортного продовольствия в пользу Беларуси. Речь об основных продуктах питания. На рынке федерации вне конкуренции будут наши производители рыбы, мяса, молока, соли, сахара – всего в перечне 23 наименования. В ход пойдет правило «третьего лишнего»: если на тендер подано как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза, то предложение от иностранного производителя отклоняется.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических наук БГУ:

Это очень хорошее решение, верное. Потому что, собственно говоря, Евразийский союз для этого и создавался. Это именно те интеграционные процессы и те эффекты, которые мы ждем, и которые повлияют положительно на состояние наших производителей сельхозпродукции, на тех, кто перерабатывает ее и готов увеличить поставки в Российскую Федерацию.

Банковская пауза

В ночь с пятницы на субботу и до 20.00 первого выходного дня будут недоступны некоторые банковские операции. В том числе при оплате наличными. Причина – проведение технологических работ крупнейшим банком страны. В частности, нельзя будет оплатить услуги некоторых организаций, пополнить депозитные счета и погасить кредиты. Оплатить услуги операторов мобильной связи можно будет с помощью банкоматов.

Поехали!

Белорусские велосипеды теперь можно будет купить на рынках. Перед началом велосезона завод-производитель обратился с такой просьбой в Минторг. Проект постановления еще готовится, но министерство в своем сообщении уже дало зеленый свет торговле двухколесной техникой. Судя по всему, рыночная амнистия коснется также бензопил и мотоблоков. Посмотрим, поможет ли такой шаг конкурировать с импортными аналогами на белорусском рынке.

Курсы валют

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Доллар вырос незначительно — всего на 6 рублей. Евро подорожал на 49. А курс российского рубля снизился почти до 297 белорусских.