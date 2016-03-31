Разведение ценных пород рыбы в Беларуси: промышленные технологии и государственные задачи

Новости Беларуси. В Беларуси всерьез занялись разведением ценных пород рыбы. К примеру, форели. Сегодня в стране созданы специальные фермы, где в поистине королевских условиях выхаживаются 50-граммовые мальки. Чтобы вырастить их до нужного размера, в хозяйствах используют самые передовые технологии. Какие – знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь настоящий рай для рыбака. Правда, ловить в этом месте запрещено. Это хозяйство на реке Сула выращивает форель в промышленных масштабах. Открылись только в феврале, а продали уже 12 тонн ценной рыбы. Мощность хозяйства позволяет производить более 130 тонн в год.

Михаил Трусевич, директор товарного форелевого хозяйства:

Одно из направлений, которое мы видим в дальнейшем, это выращивание форели на икру. Потому что уже попадаются экземпляры больше килограмма. Порядка 5-7 процентов от массы рыбы – икра красная. По вкусовым качествам она практически не уступает той икре, которая поступает из Российской Федерации.

Директор признаётся: сразу мало кто верил, что разведение форели – клевое дело. Рыба капризная, но без труда ее не вытащишь рыбку из пруда. А в нашем случае – из бассейна.

Ольга Коршун, СТВ:

Ловись рыбка большая и маленькая. Вот это – настоящая белорусская форель. Сейчас только в этом бассейне 7 тысяч штук. Средний вес рыбки – 700 граммов. Дорастает она до таких размеров примерно за полгода. Вот эта рыба уже в апреле пойдет к нам на прилавки.

За полгода одна форель съедает около килограмма корма. Пока он российского производства, но рыба уже попробовала и белорусский обед. Вскоре в промышленных масштабах корм будут производить в Жабинке.

Вся система на строгом контроле. Каждый день – пробы воды на содержание нитратов, нитритов, железа и кислорода. Проверяют и состояние здоровья рыбы. Одним словом, форель хоть и радужная, но на вес золота. Некоторые ее виды занесены в красную книгу Беларуси.

Руслан Ревнивых, начальник участка:

Содержание железа минимальное. При выращивании товарной рыбы свои нормативы, при выращивании малька еще более требовательные. В первую очередь, все это сказывается на питании рыбы.

Обеспечить белорусов ценными породами рыбы – задача государственного уровня. Беларусь, конечно, второй Норвегией вряд ли станет, но своя форель однозначно составит конкуренцию импортной.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Задача стоит такая, что мы должны выйти на 3,8 – 4 тысячи тонн производства ценных видов, пород рыбы. И не меньше 24 – 27 тысяч тонн прудовой.

С введением в строй второй очереди мощность производства возрастёт до 270 тонн рыбы. К делу уже готовы и открытые бассейны. Новоселы здесь появятся в конце апреля и будут жить до конца ноября.