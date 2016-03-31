По новым правилам: Молодечненские ИП возобновили работу

Новости Беларуси. После некоторого перерыва индивидуальные предприниматели Молодечно вышли на работу. В частности, речь идет о торговцах товарами легкой промышленными, которые с начала года должны работать по новым правилам.

Представители Совета по развитию предпринимательства, который работает при районном исполкоме, неоднократно встречались с владельцами малого бизнеса. По актуальным темам были проведены семинары и заседания.

Так, наличие платежных терминалов, документов, подтверждающих приобретение и качество товаров, – сегодня обязательные условия для работы, которые, следует отметить, постепенно становятся нормой.

Александр вместе с женой торгует головными нарядами почти три года. Бизнес открыли еще в Казахстане, где в свое время работал бывший военнослужащий. После переориентации на отечественный рынок проблема с документами у предпринимателя решилась сама собой. А вот ассортимент, а вместе с ним и внимание покупателей, пока оставляют желать лучшего. Между тем, ситуация может измениться, если интерес к отечественным оптовым базам со стороны предпринимателей увеличится.

Всего в Молодечненском районе сегодня зарегистрировано более 3-х тысяч ИП. Это не только продавцы промышленных товаров, но и частники, которые заняты в сфере услуг.

По итогам прошлого года удельный вес поступлений в бюджет района от предпринимателей составил чуть более 4%, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.