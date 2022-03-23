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МАРТ: Беларусь является крупнейшим на постсоветском пространстве экспортёром продовольствия

23 марта 2022 20:48
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений, даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МАРТ: Беларусь является крупнейшим на постсоветском пространстве экспортёром продовольствия-1

Ускорились белорусы и в плане импортозамещения. Наши фермеры заметно нарастили объемы производства овощей в закрытом грунте. Продукция категории фреш раньше в больших объемах закупалась за рубежом.  

МАРТ: Беларусь является крупнейшим на постсоветском пространстве экспортёром продовольствия-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Мы сегодня являемся крупнейшими на постсоветском пространстве экспортерами продовольственных товаров и не только продовольственной группы, поэтому большого влияния импортная часть на нашу полку не окажет. Мы сегодня проводим политику, чтобы простой гражданин, каждый белорус не ощутил (с точки зрения ухода той или иной группы товаров) каких-то проблем с возможностью купить свой товар.  

Куда будет направлена деловая активность Беларуси? Подробнее здесь.  

# Экспорт # Экономика # Алексей Богданов # Оксана Семашко # Фотофакт

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