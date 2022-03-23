Пока Запад закрывается. Куда будет направлена деловая активность Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Белорусы в ближайшее время будут сосредотачиваться на сотрудничестве с регионами России. Те, кто в последнее время занял эту нишу, уже в выигрыше.

Санкционное давление на Беларусь и Россию однозначно дало понять, что надо усиливать интеграцию. И бизнесы обеих стран готовы запускать больше совместных проектов.

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

С учетом также нового появления Указа Президента № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» свидетельство тому, что малый и средний бизнес будет поворачивать и интегрировать на рынок регионов Российской Федерации, потому что те основы и принципы, в том числе и в разрабатываемой директиве по поддержке и мерам для бизнеса, мы закладывали те предложения именно из этапов и индекса делового оптимизма. Выпуск новых товаров, создание современных производств, расширение торговых связей – перспектива ближайшего времени.