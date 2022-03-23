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Пока Запад закрывается. Куда будет направлена деловая активность Беларуси?

23 марта 2022 20:30
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пока Запад закрывается. Куда будет направлена деловая активность Беларуси?-1

Оксана Семашко, корреспондент:  
Белорусы в ближайшее время будут сосредотачиваться на сотрудничестве с регионами России. Те, кто в последнее время занял эту нишу, уже в выигрыше.  

Пока Запад закрывается. Куда будет направлена деловая активность Беларуси?-4

Санкционное давление на Беларусь и Россию однозначно дало понять, что надо усиливать интеграцию. И бизнесы обеих стран готовы запускать больше совместных проектов.  

Пока Запад закрывается. Куда будет направлена деловая активность Беларуси?-7

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:  
С учетом также нового появления Указа Президента № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» свидетельство тому, что малый и средний бизнес будет поворачивать и интегрировать на рынок регионов Российской Федерации, потому что те основы и принципы, в том числе и в разрабатываемой директиве по поддержке и мерам для бизнеса, мы закладывали те предложения именно из этапов и индекса делового оптимизма.  

Выпуск новых товаров, создание современных производств, расширение торговых связей – перспектива ближайшего времени.  

Пока Запад закрывается. Куда будет направлена деловая активность Беларуси?-10

Николай Братушков, представитель Коломенской торгово-промышленной палаты (Россия):  
Уже изменены сегодня правила пересечения границ, которые нам, естественно, помогут более активно и результативно в экономической сфере работать с предприятиями, которые работают сегодня у нас в Беларуси.  

Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске. Подробнее здесь.  

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Оксана Семашко # Андрей Копыток # Николай Братушков # Фотофакт

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