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Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?

23 марта 2022 21:06
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений, даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?-1

Предпринимательство в Беларуси – больше чем бизнес. В нашей стране благодаря деловой инициативе совершено много добрых дел. Бизнесмены помогают строить храмы и восстанавливать белорусские святыни.  

Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?-4

Протоиерей Анатолий Иващук, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца:  
Церковь наша участвует в прекрасном сотрудничестве с предпринимателями. Люди, которые являются искренними, доброжелательными и ведут такой путь, направление в дальнейшем развитии страны.  

Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?-7

Юрий Силин, директор частного предприятия:  
Думаю, что сегодня это самое лучшее время – время кризиса и время падения, также время санкций дает возможность для развития. Сложить руки никак нельзя. Мы, если уже полетели в космос, то мы уже должны только долететь. Других вариантов у нас нет.  

Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?-10

Строительство, продовольствие, машиностроение, фармакология – эти направления, по мнению участников делового сообщества, могут стать самыми востребованными. А раз есть экономический интерес, то открываются и большие возможности. Теперь белорусским предпринимателям самое время ими воспользоваться.  

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # протоиерей Анатолий Иващук # Юрий Силин # Фотофакт

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