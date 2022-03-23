Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?
Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений, даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предпринимательство в Беларуси – больше чем бизнес. В нашей стране благодаря деловой инициативе совершено много добрых дел. Бизнесмены помогают строить храмы и восстанавливать белорусские святыни.
Протоиерей Анатолий Иващук, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца:
Церковь наша участвует в прекрасном сотрудничестве с предпринимателями. Люди, которые являются искренними, доброжелательными и ведут такой путь, направление в дальнейшем развитии страны.
Юрий Силин, директор частного предприятия:
Думаю, что сегодня это самое лучшее время – время кризиса и время падения, также время санкций дает возможность для развития. Сложить руки никак нельзя. Мы, если уже полетели в космос, то мы уже должны только долететь. Других вариантов у нас нет.
Строительство, продовольствие, машиностроение, фармакология – эти направления, по мнению участников делового сообщества, могут стать самыми востребованными. А раз есть экономический интерес, то открываются и большие возможности. Теперь белорусским предпринимателям самое время ими воспользоваться.
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