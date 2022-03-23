Открываются большие возможности. В каких сферах могут выиграть белорусские предприниматели?

Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений, даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпринимательство в Беларуси – больше чем бизнес. В нашей стране благодаря деловой инициативе совершено много добрых дел. Бизнесмены помогают строить храмы и восстанавливать белорусские святыни.

Протоиерей Анатолий Иващук, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца:

Церковь наша участвует в прекрасном сотрудничестве с предпринимателями. Люди, которые являются искренними, доброжелательными и ведут такой путь, направление в дальнейшем развитии страны.