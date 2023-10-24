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ЕАБР: белорусскую экономику ускоряет внутренний спрос

24 октября 2023 16:57
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Белорусскую экономику ускоряет внутренний спрос. К таким выводам пришли эксперты Евразийского банка развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: белорусскую экономику ускоряет внутренний спрос-1

Напомним, ВВП страны за 9 месяцев прибавил 3,5 %. Драйвером роста экономики выступила промышленность, где производство за тот же период выросло на 8,1 %. Как объяснил Евразийский банк развития в своем макрообзоре, рост производства в Беларуси поддерживается сильной динамикой внутреннего спроса. На фоне роста инвестиций, ускорилась и динамика розничного товарооборота. Учитывая все эти факторы, Евразийский банк развития заявил, что намерен пересмотреть прогноз роста ВВП Беларуси на текущий год в сторону повышения.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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