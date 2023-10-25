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Беларусь нарастила экспорт стройматериалов до 602 млн долларов за первое полугодие 2023-го

25 октября 2023 06:48
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Новости Беларуси. Экспорт строительных материалов Беларусь нарастила за первое полугодие до 602 миллионов долларов. Это на 3 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь нарастила экспорт стройматериалов до 602 млн долларов за первое полугодие 2023-го-1

Продукцию поставляют в страны ЕАЭС и Китай. Основным партнером остается Россия. Чаще всего туда идет цемент. Сейчас акцент в данной отрасли на создание совместных предприятий. Рассматривается возможность запуска производства керамических изделий в Казахстане. Создаются торговые дома и представительства.

Беларусь нарастила экспорт стройматериалов до 602 млн долларов за первое полугодие 2023-го-4

Андрей Бахма, заместитель директора ОАО «НИИ Стройэкономика»:
Минстройархитектуры делает упор на создание новых импортозамещающих производств. На данный момент ниша в Республике Беларусь импортных теплоизоляционных материалов составляет порядка 40-50 %. Ее нужно закрыть. Поэтому в проработке сейчас идет создание инвестиционных проектов по выпуску пеностекла на производственных мощностях Белорусской стекольной компании, а также РУПП «Гранит» прорабатывает создание теплоизоляционных материалов из гранитного отсева.

Минстройархитектуры всегда открыто для граждан. На сайте ведомства и в Telegram-канале можно найти нормативно-правовые акты, положения о льготном кредитовании и субсидиях на строительство жилья. А для юридических лиц действует отдельный ресурс – «Госстройпортал».

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Фотофакт

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