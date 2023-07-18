Лукашенко: белорусская экономика продолжает работать в этих непростых условиях
Новости Беларуси. Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Об этом сегодня, 18 июля, заявил Александр Лукашенко во время совещания о создании портовых мощностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально полгода назад во Дворце Независимости уже собирались схожим составом. Тогда перед всеми ответственными лицами были поставлены конкретные задачи.
Сегодня Президенту доложили о результатах проделанной работы. Часть совещания прошла в закрытом формате: сказанное – не для ушей конкурентов. В самом начале встречи Александр Лукашенко предельно четко обозначил присутствующим: докладывать исключительно по делу. На каком этапе находимся, есть ли перспективы и препятствия для работы?
В 2022 году Литва объявила Беларуси транзитную войну, запретив доставку калийных удобрений через свою территорию. Ответные меры не заставили себя долго ждать. То, что принятое решение обернется для сопредельного государства колоссальными убытками, не было секретом.
Ущерб экономике Литвы от расторжения договора с «Беларуськалием» оценивали в несколько миллиардов евро. Точных цифр официальный Вильнюс, разумеется, не назовет. Безусловно, такая блокировка сказалась и на нас: белорусам пришлось искать альтернативные пути и оперативно перестраивать логистические цепочки для экспорта грузов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обстановка и внешнеполитическая конъюнктура сегодня развиваются крайне динамично. Но, надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в этих непростых условиях. Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент – скорость принятия решений. В этой связи хочу услышать следующее. На какой стадии находится вопрос создания собственных мощностей для морских перевозок?
Понятно, мы ушли (не по своему желанию) из традиционных портов и работаем по перевалке всех наших грузов, а это около 20 миллионов тонн, во всех портах Российской Федерации. Есть ли конкретные результаты в этом направлении? Какие порты задействованы для перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов, какие есть проблемы в связи с этим? Есть ли у нас понимание, сколько калия мы можем переваливать через порты Российской Федерации на приемлемых условиях? Также мне докладывали об альтернативных вариантах сотрудничества в северо-западном регионе России. Это должно быть главным вопросом. По сути, мы имеем два возможных варианта, каждый со своими преимуществами и недостатками – Мурманск и Приморск.
В связи с этим Президент подчеркнул, что нужно окончательно определиться, что конкретно необходимо: строить терминал, порт или же модернизировать уже существующие объекты. Поручение – начать работу немедленно.