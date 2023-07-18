Снопков о продаже калия: «Мы ставим поставку объёмов выше, чем цену»

Новости Беларуси. Страна рассчитывает в 2023 году экспортировать 8 миллионов тонн калийных удобрений. Сложные вопросы логистики решены. Объемы продаж сохранены. Осталось найти способы сокращения затрат на доставку калия потребителям. Сегодня, 18 июля, во Дворце Независимости рассмотрели вопросы создания портовых мощностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Европы закупились впрок. Но главная причина обрушения рынка в нас. В Беларуси и России восстановлены объемы производства. Конкурентам с помощью санкций не удалось похоронить наших гигантов. Плюс компании Союзного государства оперативно переориентировались на новые рынки – нишу западных компаний. Вытеснить их можно было, только понижая стоимость. И сейчас цена калия снижается. По самым неутешительным прогнозам, падение может случиться еще на треть. До 260-280 долларов за тонну. Но мы к этому готовились. Чувствуем себя уверено.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

По поручению Президента мы этим занимаемся уже с прошлого года, то есть мы ставим поставку объемов выше, чем цену. Тем более что производственная себестоимость «Беларуськалия» позволяет это. По оценкам, она вторая в мире, производственная себестоимость. И мы можем, в принципе, выдерживать конкуренцию по цене долгое время. Но вопрос логистики становится ключевым. Для того чтобы эффективно реализовывать удобрения, обеспечивать прибыльность производителю «Беларуськалий», а, соответственно, платежи в бюджет, нам нужна оптимальная, эффективная логистика.