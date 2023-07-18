Снопков: «Мы сегодня вторые в мире по объёму производства калийных удобрений»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает в 2023 году экспортировать 8 миллионов тонн калийных удобрений. О создании портовых мощностей 18 июля говорили на совещании с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально полгода назад во Дворце Независимости уже собирались схожим составом. Тогда перед всеми ответственными лицами были поставлены конкретные задачи. Лукашенко: белорусская экономика продолжает работать в этих непростых условиях

В этому году Беларусь уже перевезла через российские порты в четыре раза больше грузов, чем за такой же промежуток в 2022-м. Речь о химических, минеральных удобрениях, нефти и нефтепродуктах. Не секрет, что их доставка подорожала. Николай Снопков отметил, что перевалка выросла от двух до пяти раз. Но так или иначе Беларусь компенсировала портовые мощности, которые ранее были утеряны из-за санкций. И сегодня первоочередная задача – это не объемы, а повышение эффективности переброски удобрений.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Выполняя поставленные задачи, мы выйдем на 8 миллионов тонн продажи удобрений в этом году. При этом «Беларуськалий» работает с прибылью. Он обеспечивает свою инвестиционную программу, за полгода вложив уже 600 миллионов белорусских рублей в инвестиции. При этом мы сегодня вторые в мире по объему производства калийных удобрений. Поэтому это говорит о том, что, в принципе, система продаж выстроена эффективно, невзирая на возросшие в разы затраты.

Но такой расклад явно не по душе противникам. Потому им только и остается, что плодить фейки. Например, о том, что якобы экспорт калийных удобрений из Беларуси из-за ограничений сократился более чем на 50 %. Но в то же время замалчивают правду о подскочивших в мире ценах на удобрения из-за утрат поставок из Беларуси и России. Не говорят публично и том, что от абсурдных решений чиновников страдают люди.