Руководитель Emaar Properties: инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро

Новости Беларуси. Арабские инвестиции в белорусскую экономику в нынешней непростой мировой экономической ситуации как никогда кстати. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с крупным арабским бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании (ОАЭ):

За это время проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование. Инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро.

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В реализации масштабного проекта будут задействованы белорусские специалисты, которые смогут получить передовой мировой опыт. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5-7 % в ВВП Минска, позволит создать более 70 тысяч рабочих мест.