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Руководитель Emaar Properties: инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро

01 октября 2020 14:14
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Новости Беларуси. Арабские инвестиции в белорусскую экономику в нынешней непростой мировой экономической ситуации как никогда кстати. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с крупным арабским бизнесменом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Руководитель Emaar Properties: инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро-1

Мухаммед Али аль-Аббар, председатель совета директоров инвестиционной компании (ОАЭ):  
За это время проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование. Инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро.

Александр Лукашенко – руководителю Emaar Properties: за инвестора идёт очень острая борьба

В реализации масштабного проекта будут задействованы белорусские специалисты, которые смогут получить передовой мировой опыт. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5-7 % в ВВП Минска, позволит создать более 70 тысяч рабочих мест.

Руководитель Emaar Properties: инвестиции, которые мы планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро-4

На встрече с главой государства зарубежный гость поздравил Беларусь с тем, как страна справилась со сложной эпидемиологической ситуацией. Особо подчеркнул правильность выбранного пути, в том числе решений руководства государства не останавливать экономическую активность, не закрывать предприятия. Мухаммед Али аль-Аббар также поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.  

# Международное сотрудничество # Экономика # Мухаммед Али аль-Аббар # Александр Лукашенко # Фотофакт

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