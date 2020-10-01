Александр Лукашенко – руководителю Emaar Properties: ваша работа в Беларуси, инвестиции нам очень кстати

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствует работу в стране и инвестиции компании Emaar Properties. Об этом он заявил 1 октября на встрече с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу отметить вашу пунктуальность и обязательность. Примерно год тому назад, встречаясь с вами, мы договорились о нашей совместной работе (здесь подробнее). Тогда был задуман ряд проектов, которые вы взяли в проработку и готовы были осуществить в Беларуси, начиная от сельского хозяйства и заканчивая строительством крупных инфраструктурных объектов. Мы договаривались с вами, что этой осенью после президентских выборов встретимся и окончательно расставим все точки над "i". И вот за это я вам благодарен, что вы пунктуально, как договорились, приехали в этот день. Мы понимаем, что сейчас в мире времена непростые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня.

Александр Лукашенко отметил, что помнит обещание Мухаммеда Али аль-Аббара, что в Беларуси построят самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы.

Мухаммед Али аль-Аббар – совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.